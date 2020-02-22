В Кафедральном соборе установили акустическую систему за 29 млн рублей

22 Февр. 2020 2020-02-22T18:17:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кафедральном соборе установили новую акустическую систему, которая позволяет звук любого инструмента либо голоса направить непосредственно на слушателя, адресно и с высоким коэффициентом разборчивости. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Реализация проекта обошлась в 29 млн рублей, подобная комплексная система не имеет аналогов ни в России, ни в странах Европы.

«Это новейшее поколение акустики, в котором можно менять направленность отдельных секторов. Мы формируем акустический луч звука, который направляем с той громкостью, которая нужна в определенной части зала, там, где его не хватает, – рассказал автор проекта, композитор и продюсер Евгений Кобылянский. – Здания, конструкции такого типа предполагают многочисленные отражения звука от сводов и стен для создания особо торжественной атмосферы, чтобы человек погружался в медитацию, основанную на звучании органа. Сегодня в соборе звучит масса музыки: камерной, инструментальной, поют вокалисты и естественно это разное звучание и разный баланс. Первое, чего мы добились за счет такого сложного комплекса, – акустические системы расположены по периметру зала. Перемещаясь, везде одинаково идеально слышно, что происходит на сцене: начиная от человеческой речи, заканчивая солирующими инструментами либо группами».

Впервые оценить новую акустику собора посетители смогут 7 марта на концерте дуэта из Японии «ХИДЭ-ХИДЭ». В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган). В программе прозвучат произведения Генделя, Грига, Форе, Рахманинова, Таривердиева, Мияги.

ИСТОЧНИК KP.RU