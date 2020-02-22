В Калининграде планируют построить три новые поликлиники
Региональные власти планируют построить в Калининграде три новые поликлиники. Об этом сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко.
Каждая поликлиника будет рассчитана на 150 тысяч человек приписного населения.
«У нас запланировано уже в этом году строительство поликлиники на севере города. И мы сейчас в рамках реализации проекта по модернизации первичного звена заявляем еще две поликлиники в Калининграде», - сказал Кравченко.
Одна из поликлиник будет построена в микрорайоне Сельма. Власти надеются приступить к возведению медицинского объекта уже в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU