2020-02-22T19:58:04+03:00
Общество

В Калининграде планируют построить три новые поликлиники

Виктор Сергеев
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Региональные власти планируют построить в Калининграде три новые поликлиники. Об этом сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко.

Каждая поликлиника будет рассчитана на 150 тысяч человек приписного населения.

«У нас запланировано уже в этом году строительство поликлиники на севере города. И мы сейчас в рамках реализации проекта по модернизации первичного звена заявляем еще две поликлиники в Калининграде», - сказал Кравченко.

Одна из поликлиник будет построена в микрорайоне Сельма. Власти надеются приступить к возведению медицинского объекта уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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