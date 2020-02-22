2020-02-22T20:06:04+03:00
Общество

Поселок Корнево под Багратионовском принял эстафету «Дорогами Победы»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В субботу, 22 февраля, в поселке Корнево Багратионовского района прошли памятные мероприятия, приуроченные к годовщине штурма города Цинтена. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Возле мемориала на братской могиле советских воинов на улице Центральной состоялся торжественный митинг. Участники акции возложили к памятнику венки и цветы, почтили павших минутой молчания.

«Это удивительное место. Бои в самом городе шли 11 дней. Это уникальный случай в истории Восточно-Прусской операции. Город несколько раз пытались взять штурмом. Немцы упорно сопротивлялись. Наши части неоднократно попадали здесь в окружение. Благодаря мужеству и исключительной выдержке советских бойцов город, который был одним из последних серьёзных оборонительных пунктов на пути к заливу, удалось взять. Это определило и судьбу Кёнигсберга: город-крепость был взят через два месяца», - рассказал начальник управления по внутренней политике Владимир Беспалов.

Напомним, юбилейная эстафета «Дорогами Победы» стартовала в прошлом году в городе Нестерове. Акция проходит в городах и посёлках области в соответствии с хронологией победоносного продвижения Красной Армии в ходе Восточно-Прусской наступательной операции 1944 – 1945 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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