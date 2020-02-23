В Калининграде пропала без вести 13-летняя школьница

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:43:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Отделом МВД России по Центральному району Калининграда разыскивается 13-летняя Миронова Валерия, проживающая на улице Третьяковской. Около 8 часов утра 22 февраля девочка ушла из дома в школу, и до настоящего времени местонахождение ребенка не установлено. Приметы пропавшей: на вид 13 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, стрижка «каре» с челкой. Над левым глазом и на правой щеке имеются шрамы. Была одета в короткую куртку с капюшоном цвета хаки, розовую вязаную шапку, темно-зеленый шарф, серые брюки в клетку, на ногах темно-синие кроссовки с зелеными вставками. При себе имеет темно-синий рюкзак. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Мироновой Валерии, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 55-20-13, 8 (4012) 55-20-98 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU