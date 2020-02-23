Губернатор поздравил калининградцев с праздником 23 февраля

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:57:16+03:00

Антон Алиханов пожелал всем мира и добра. Фото: Правительство Калининградской области

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В День защитников Отечества губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с поздравлением:

Уважаемые жители Калининградской области!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это особый праздник, неразрывно связанный с любовью к Родине, преданностью Отчизне, стремлением служить ее интересам и готовностью к ее защите. Эти высокие качества жители нашей страны проявляли не раз, отстаивая свободу и независимость.

В этот день мы вспоминаем воинов, погибших при защите Отечества. Выражаем глубокую благодарность и признательность ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, всем, кто сегодня обеспечивает покой и безопасность граждан. Благодаря им мы живем в мире и благополучии.

23 февраля – не только день воинской славы. С этим праздником принято поздравлять всех мужчин. Тем самым окружающие подчеркивают присущие им лучшие качества воина: справедливость, достоинство, твердость, выносливость, целеустремленность и мужественность.

Вместе со словами поздравления примите мои сердечные пожелания сохранения мира и добра. Пусть ваши силы и каждодневная деятельность послужат укреплению России, процветанию Калининградской области, а ваши близкие и родные будут всегда надежным тылом и поддержкой!

С праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU