Губернатор поздравил калининградцев с праздником 23 февраля
В День защитников Отечества губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с поздравлением:
Уважаемые жители Калининградской области!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это особый праздник, неразрывно связанный с любовью к Родине, преданностью Отчизне, стремлением служить ее интересам и готовностью к ее защите. Эти высокие качества жители нашей страны проявляли не раз, отстаивая свободу и независимость.
В этот день мы вспоминаем воинов, погибших при защите Отечества. Выражаем глубокую благодарность и признательность ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, всем, кто сегодня обеспечивает покой и безопасность граждан. Благодаря им мы живем в мире и благополучии.
23 февраля – не только день воинской славы. С этим праздником принято поздравлять всех мужчин. Тем самым окружающие подчеркивают присущие им лучшие качества воина: справедливость, достоинство, твердость, выносливость, целеустремленность и мужественность.
Вместе со словами поздравления примите мои сердечные пожелания сохранения мира и добра. Пусть ваши силы и каждодневная деятельность послужат укреплению России, процветанию Калининградской области, а ваши близкие и родные будут всегда надежным тылом и поддержкой!
С праздником!
ИСТОЧНИК KP.RU