2020-02-23T11:10:45+03:00
Общество

Калининградцев приглашают в Пятый форт на патриотическую акцию

В программе значатся экскурсия, демонстрация военной кинохроники, работа групп военных реконструкторов
Игорь ОРЕХОВ
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Необходимую зрелищность мероприятию обеспечат клубы военно-исторической реконструкции.Необходимую зрелищность мероприятию обеспечат клубы военно-исторической реконструкции.Фото: Александр Подгорчук
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Сегодня в музее «Форт №5» на улице Булатова (ориентир для гостей из других регионов - знак «Калининград» на въезде в город) состоится патриотическая акция «Несокрушимая и легендарная», посвященная 102-летию создания Красной Армии. Организаторами выступили Калининградский областной историко-художественный музей, региональное отделение Российского военно-исторического общества, ДОСААФ России Калининградской области, КРОМПО «Поисковое движение Калининградской области», клубы и группы военно-исторической реконструкции Калининградской области.

Как известно, форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III» входил в полосу боевых действий 54-го стрелкового корпуса 43-й армии. 8 апреля 1945 года во время штурма Кёнигсберга он был взят в ходе многочасового беспрерывного боя. Полтора десятка его участников были удостоены звания Героя Советского Союза. Посетители смогут не только осмотреть одно из интереснейших фортификационных сооружений региона, но и узнать об истории зарождения и становления РККА, погрузиться в атмосферу военного времени.

В программе:

– 11:00-11:30 – торжественный митинг, награждение активных участников патриотических мероприятий, возложение цветов к памятному знаку Героям Советского Союза – участникам боя за Форт № 5;

– 12:00-12:45 – бесплатная экскурсия по выставке «Артиллерия Красной Армии в годы Великой Отечественной войны»;

– 12:00-16:00 – работа интерактивных площадок клубов и групп военно-исторической реконструкции Калининградской области;

– 12:00-15:30 – «Полевой кинотеатр». Демонстрация кадров военной кинохроники из истории Вооружённых Сил России:

– 12:00 – «История Красной Армии»;

– 13:00 – «История русской авиации»;

– 14:00 – «История русского флота»;

– 15:00 – «Бои в Восточной Пруссии».

– 12:00 -16:00 – игра-квест «В поисках секретного шифра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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