Под Калининградом столкнулись «Рено» и «Форд»
Водитель одной из иномарок не уступил дорогу, как это предписывается правилами
Причиной ДТП стало невыполнение водителем "Рено" требований Правил дорожного движения.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Около семи часов вечера 22 февраля на первом километре автодороги «Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой» 48-летний водитель «Рено» при выезде на трассу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении двигавшемуся по главной дороге «Форду» под управлением 36-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал сам его виновник, получивший телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU