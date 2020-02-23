Под Калининградом столкнулись «Рено» и «Форд»

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:18:28+03:00

Водитель одной из иномарок не уступил дорогу, как это предписывается правилами

Изменить размер текста: A A

Около семи часов вечера 22 февраля на первом километре автодороги «Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой» 48-летний водитель «Рено» при выезде на трассу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении двигавшемуся по главной дороге «Форду» под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал сам его виновник, получивший телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU