Для сборной России по регби стадион «Калининград» оказался счастливым

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:28:35+03:00

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В субботу, 22 февраля, на стадионе «Калининград» в рамках чемпионата Европы по регби сборная России принимала соперников из Португалии. Наши спортсмены одержали победу.

То ли непростой перелет (португальцы добирались к нам через Москву, преодолевая не только расстояние, но и проблемы с электронными визами) сказался, то ли боевой настрой хозяев поля, но первый тайм россияне выиграли со счетом 19:7. Во втором тайме португальцы освоились в не совсем привычной для себя обстановке и кинулись догонять. Теперь уже их преимущество стало очевидным. Однако нашим все-таки удалось удержать победный счет – 19:18.

Один из напряженных моментов матча: португальцы пытаются вломиться в нашу зачетку.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Матч прошел при серьезной поддержке трибун: несмотря на холодную погоду, на стадион пришли более 11,3 тысячи калининградцев. Для сравнения, на стартовом матче сборной России против испанцев в Сочи присутствовало около 8 тысяч болельщиков.

Это была первая победа сборной России на турнире. Следующий матч команда сыграет 7 марта в Краснодаре с румынами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/762502" frameborder="0"></iframe> Решающий момент матча по регби Россия - Португалия.Алексей ДЕНИСЕНКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU