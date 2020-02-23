Для сборной России по регби стадион «Калининград» оказался счастливым
В субботу, 22 февраля, на стадионе «Калининград» в рамках чемпионата Европы по регби сборная России принимала соперников из Португалии. Наши спортсмены одержали победу.
То ли непростой перелет (португальцы добирались к нам через Москву, преодолевая не только расстояние, но и проблемы с электронными визами) сказался, то ли боевой настрой хозяев поля, но первый тайм россияне выиграли со счетом 19:7. Во втором тайме португальцы освоились в не совсем привычной для себя обстановке и кинулись догонять. Теперь уже их преимущество стало очевидным. Однако нашим все-таки удалось удержать победный счет – 19:18.
Один из напряженных моментов матча: португальцы пытаются вломиться в нашу зачетку.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
Матч прошел при серьезной поддержке трибун: несмотря на холодную погоду, на стадион пришли более 11,3 тысячи калининградцев. Для сравнения, на стартовом матче сборной России против испанцев в Сочи присутствовало около 8 тысяч болельщиков.
Это была первая победа сборной России на турнире. Следующий матч команда сыграет 7 марта в Краснодаре с румынами.
Решающий момент матча по регби Россия - Португалия.Алексей ДЕНИСЕНКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU