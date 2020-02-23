Перед праздником на калининградских дорогах задержали 10 пьяных водителей
За предпраздничные сутки 22 февраля сотрудники ГИБДД выявили на калининградских автотрассах 321 нарушение Правил дорожного движения. Причем немалую лепту внесли пешеходы, на счету которых – 44 нарушения.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, за нарушение правил проезда пешеходных переходов к административной ответственности было привлечено 15 человек, а за выезд на полосу встречного движения – трое водителей. Блюстители дорожного порядка задержали 10 нетрезвых автомобилистов, один из которых угодил в подобный переплет повторно и теперь наверняка поимеет неприятности посерьезнее штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU