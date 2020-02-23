2020-02-23T13:09:52+03:00
Общество

Перед праздником на калининградских дорогах задержали 10 пьяных водителей

От автомобилистов не отставали и пешеходы, совершившие 44 нарушения ПДД
Игорь ОРЕХОВ
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За предпраздничные сутки 22 февраля сотрудники ГИБДД выявили на калининградских автотрассах 321 нарушение Правил дорожного движения. Причем немалую лепту внесли пешеходы, на счету которых – 44 нарушения.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, за нарушение правил проезда пешеходных переходов к административной ответственности было привлечено 15 человек, а за выезд на полосу встречного движения – трое водителей. Блюстители дорожного порядка задержали 10 нетрезвых автомобилистов, один из которых угодил в подобный переплет повторно и теперь наверняка поимеет неприятности посерьезнее штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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