2020-02-23T14:23:56+03:00
Общество

Тяжело больную полуторагодовалую калининградку поддержала Ольга Бузова

Популярная телеведущая предоставила свои личные вещи для благотворительного аукциона
Игорь ОРЕХОВ
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Еще одна российская телезвезда оказалась неравнодушной к судьбе маленькой калининградки.Еще одна российская телезвезда оказалась неравнодушной к судьбе маленькой калининградки.Фото: Instagram.com
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К кампании по спасению маленькой калининградки Миланы Семеньковой подключилась известная телеведущая и певица Ольга Бузова.

Как известно, полуторагодовалая Милана страдает спинальной мышечной атрофией 2-й степени. Это тяжелое генетическое заболевание, из-за которого через несколько месяцев ребенок может перестать сначала двигаться, потом - дышать. Помочь девочке может препарат «Золгенсма». На сегодняшний день для его приобретения собрано 32 миллиона рублей из необходимых 150 миллионов.

Сегодня, 23 февраля в калининградском караоке-клубе «Эйфория» пройдёт благотворительный аукцион, который организовала жена знаменитого футболиста Юрия Жиркова Инна. Там выставят «эксклюзивные вещи от самых известных людей страны»". Все вырученные деньги отправят семье малышки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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