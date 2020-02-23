2020-02-23T16:16:33+03:00
Происшествия

Пока ее искали по всему Калининграду, школьница спокойно гуляла с подругой

Полицейские разыскали не пришедшую домой после уроков несовершеннолетнюю и вернули ее родителям
Игорь ОРЕХОВ
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Калининградская полиция успешно разыскала 13-летнюю школьницу, которая накануне ушла на занятия и домой не вернулась.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий были опрошены друзья и знакомые несовершеннолетней, подготовлены и направлены во все территориальные отделы полиции ориентировки с ее приметами, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничиая. - В результате проведенных мероприятий, Валерия была обнаружена инспекторами по делам несовершеннолетних на улице Красной, где гуляла с подругой.

Школьницу доставили сначала в отдел полиции, а затем передали обрадованным родителям. Как установлено, каких-либо противоправных действий в отношении несовершеннолетней за время ее безвестного отсутствия не совершалось. Пока ждали родителей, полицейские провели с девочкой профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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