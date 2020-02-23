2020-02-23T17:58:48+03:00
Общество

Калининградский губернатор осмотрел обновленный военный городок в Гусеве

Кроме того, Антон Алиханов возложил цветы у Вечному огню и посетил музей боевой славы
Игорь ОРЕХОВ
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На обновленном военном объекте сохранили архитектурный облик зданий постройки XIX века.На обновленном военном объекте сохранили архитектурный облик зданий постройки XIX века.Фото: Правительство Калининградской области
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В воскресенье, 23 февраля губернатор Калининградской области посетил город Гусев, где на территории 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню у братской могилы советских воинов. Участники почтили память павших при штурме Гумбиннена, возложили цветы к могиле Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева, в честь которого назван город.

Как сообщили в правительстве области, Антон Алиханов и сопровождающие его лица побывали также в музее боевой славы 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, где для них провели экскурсию. В рамках поездки губернатор посетил и 11-й отдельный танковый полк, на территории которого недавно отремонтировали несколько корпусов. Глава региона осмотрел восстановленную часть военного городка: казармы, штаб, столовую. Обновленный военный объект полностью отвечает современным стандартам, обеспечивающим высокий уровень профессионализма и боевой подготовки. После восстановления сохранен архитектурный облик зданий постройки XIX века, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения.

Антон Алиханов поздравил всех с открытием военного городка, с Днем защитника Отечества и пожелал военнослужащим новых успехов и достижений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Калининградский губернатор осмотрел обновленный военный городок в Гусеве
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