Калининградский губернатор осмотрел обновленный военный городок в Гусеве

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:58:48+03:00

Кроме того, Антон Алиханов возложил цветы у Вечному огню и посетил музей боевой славы

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В воскресенье, 23 февраля губернатор Калининградской области посетил город Гусев, где на территории 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню у братской могилы советских воинов. Участники почтили память павших при штурме Гумбиннена, возложили цветы к могиле Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева, в честь которого назван город.

Как сообщили в правительстве области, Антон Алиханов и сопровождающие его лица побывали также в музее боевой славы 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, где для них провели экскурсию. В рамках поездки губернатор посетил и 11-й отдельный танковый полк, на территории которого недавно отремонтировали несколько корпусов. Глава региона осмотрел восстановленную часть военного городка: казармы, штаб, столовую. Обновленный военный объект полностью отвечает современным стандартам, обеспечивающим высокий уровень профессионализма и боевой подготовки. После восстановления сохранен архитектурный облик зданий постройки XIX века, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения.

Антон Алиханов поздравил всех с открытием военного городка, с Днем защитника Отечества и пожелал военнослужащим новых успехов и достижений.

ИСТОЧНИК KP.RU