Калининград примет финальные матчи чемпиона Европы по регби среди юниоров

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:02:32+03:00

Год назад в нашем городе уже проходил аналогичный турнир

Изменить размер текста: A A

Калининград на всех парах стремится к статусу регбийной столицы России. Как сообщили в Федерации регби России, накануне прошла встреча председателя правления Федерации регби России Станислава Дружинина и губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Они обсудили вопросы дальнейшего развития регби в Калининградской области, открытие новых детских секций, возможность создания профессиональной команды, а также подготовку к проведению в Калининграде в апреле 2020 года чемпионата Европы по регби среди юниоров (U18). Финальные игры турнира 19 апреля вновь, как и год назад, состоятся на стадионе "Калининград".

Станислав Дружинин также поблагодарил губернатора за внимание к развитию регби и помощь в организации чемпионата Европы прошлого года, который получил самые высокие оценки со стороны ассоциации Rugby Europe и участников турнира.

Как отмечается, регби является базовым видом спорта для региона, именно здесь начинали свою карьеру многие известные в стране регбисты, выступающие сейчас за профессиональные клубы и сборную страны.

ИСТОЧНИК KP.RU