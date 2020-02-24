2020-02-24T14:48:48+03:00
Происшествия

В Калининграде снова сбили на "зебре" женщину с ребенком

Пострадавших на "скорой" увезли в больницу
Кирилл Алексеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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ДТП произошло в понедельник, 24 февраля, на улице Горького в Калининграде. Как сообщили в Сообществе автомобилистов Калининграда и области, микроавтобус сбил мать с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу. По словам очевидцев, пешеходов отбросили на 5-7 метров от "зебры", а на лобовом стекле автомобиля имеется вмятина.

Сообщается также что, женщину с ребенком увезли на "скорой" в БСМП. Причем предположительно состояние их тяжелое. На месте работает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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