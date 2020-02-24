В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:52:38+03:00

Изменить размер текста: A A

23 февраля, в День защитника Отечества, главным местом в Калининграде стал мемориал 1200 гвардейцам, без преувеличения, - священное место. С 10 часов утра к памятнику потянулись калининградцы с букетами гвоздик. Вначале десятки, потом сотни, к 11 утра, когда началось торжественное мероприятие, у мемориала было больше тысячи человек. Среди них - представители исполнительной и законодательной власти, районных и ведомственных ветеранских организаций, представители политических партий, учащиеся кадетских и военно-патриотических классов Калининграда, военные, обычные жители города, которые посчитали своим долгом почтить в этот день героев штурма Кёнигсберга и вообще - российских воинов. Радовало, что в этот холодный февральский день к памятнику пришло много молодежи.

Торжественное мероприятие начали слова ведущего, который напомнил о 75-летней годовщины Великой Победы, которое отмечается в этом году. Затем метроном строго отбил 60 ударов - минуту молчания. Военные вытянулись по команде "смирно", разговоры затихли, слышно было лишь, как ветер рвет полотнища знамен. После этого калининградцы медленно пошли к стеле, чтобы возложить цветы. Впереди - два солдата с венком в цветах российского флага.

- 23 февраля - праздник сильных духом людей. Он хранит в себе память о славных боевых подвигах советских и российских солдат, которые навсегда останутся для нас примером истинного мужества! - сказал депутат Государственной Думы Александр Пятикоп. - В этот день мы чествуем всех, кто самоотверженно защищает интересы нашей большой страны и безопасность ее граждан. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, счастья и мирного неба над головой!

ИСТОЧНИК KP.RU