ДТП на Советском проспекте в Калининграде парализовало движение трамваев
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В понедельник около полудня серьезное ДТП случилось на Советском проспекте в Калининграде, в районе перекрестка с улицей Нарвской.
Как сообщили в Сообществе автомобилистов Калининграда и области, в аварию попали автомобили "Тойота Лэнд Крузер", "Фольксваген", а также трамвай. Виновников ДТП сейчас определяют сотрудники ГИБДД. Предположительно водитель "Тойоты" захотел подрезать трамвай, но не успел завершить маневр.
В результате ДТП движение трамваев на Советском проспекте парализовано.
ИСТОЧНИК KP.RU