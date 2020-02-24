2020-02-24T15:01:00+03:00
Происшествия

ДТП на Советском проспекте в Калининграде парализовало движение трамваев

Кирилл Алексеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В понедельник около полудня серьезное ДТП случилось на Советском проспекте в Калининграде, в районе перекрестка с улицей Нарвской.

Как сообщили в Сообществе автомобилистов Калининграда и области, в аварию попали автомобили "Тойота Лэнд Крузер", "Фольксваген", а также трамвай. Виновников ДТП сейчас определяют сотрудники ГИБДД. Предположительно водитель "Тойоты" захотел подрезать трамвай, но не успел завершить маневр.

В результате ДТП движение трамваев на Советском проспекте парализовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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