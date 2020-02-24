В Калининграде начинается строительство филиалов Большого театра и Третьяковской галереи

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:01:11+03:00

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Во вторник, 24 февраля, на Октябрьском острове состоится торжественная закладка символических камней на месте строительства филиалов Большого театра и Третьяковской галереи. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в мероприятиях участвуют министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Антон Алиханов.

После закладки камней на Южном вокзале будет открыта инсталляция современного художника Антона Морокова «Ветер Балтики», представляющая собой макет музейного комплекса с интерактивными панелями с интервью создателей комплекса. Торжественные мероприятия завершатся гала-концертом солистов оперы и балета Большого театра России в светлогорском "Янтарь-холле".

По информации пресс-службы, строительство музейного комплекса проводится на «западной площадке» острова. Здесь расположатся Третьяковская галерея, филиал Большого театра, Российский Государственный Институт Сценических Искусств (РГИСИ). Все объекты будут вписаны в парковую зону, которая станет местом отдыха для горожан и туристов.

Кроме того, сейчас завершается возведение зданий на «восточной площадке». Здесь расположатся учебные корпуса Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории П.И.Чайковского (ЦМШ) с концертными залами и интернатами. Также в комплекс входит общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном и общежитие для студентов. Преподаватели, артисты и другие специалисты кластера будут обеспечены жильем.

ИСТОЧНИК KP.RU