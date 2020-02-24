Появилось видео наезда микроавтобуса на мать с ребенком в Калининграде

24 Февр. 2020 2020-02-24T18:06:46+03:00

Пострадавшие в ДТП женщина и 4-летняя девочка находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое [видео]

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В распоряжении редакции «КП-Калининград» появилась запись видеорегистратора, на которой запечатлен момент наезда микроавтобуса на пешеходов, который произошел на улице Горького в Калининграде в понедельник в 10:44 по местному времени. Как уже сообщалось, за рулем «Фольксвагена» находился 51-летний калининградец.

Пострадавшие 40-летняя женщина с 4-летней дочерью были срочно госпитализированы. В больнице у женщины диагностировали перлом обеих ног, перелом бедра у ребенка и сотрясение головного мозга у обеих пострадавших. В настоящее время пациенты помещены в отделение реанимации. Состояние их оценивается как тяжелое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/762629" frameborder="0"></iframe> В Калининграде сбили мать с ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU