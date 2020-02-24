Появилось видео наезда микроавтобуса на мать с ребенком в Калининграде
В распоряжении редакции «КП-Калининград» появилась запись видеорегистратора, на которой запечатлен момент наезда микроавтобуса на пешеходов, который произошел на улице Горького в Калининграде в понедельник в 10:44 по местному времени. Как уже сообщалось, за рулем «Фольксвагена» находился 51-летний калининградец.
Пострадавшие 40-летняя женщина с 4-летней дочерью были срочно госпитализированы. В больнице у женщины диагностировали перлом обеих ног, перелом бедра у ребенка и сотрясение головного мозга у обеих пострадавших. В настоящее время пациенты помещены в отделение реанимации. Состояние их оценивается как тяжелое.
В Калининграде сбили мать с ребенком.
ИСТОЧНИК KP.RU