2020-02-24T18:06:46+03:00
Происшествия

Появилось видео наезда микроавтобуса на мать с ребенком в Калининграде

Пострадавшие в ДТП женщина и 4-летняя девочка находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое [видео]
Игорь ОРЕХОВ
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В распоряжении редакции «КП-Калининград» появилась запись видеорегистратора, на которой запечатлен момент наезда микроавтобуса на пешеходов, который произошел на улице Горького в Калининграде в понедельник в 10:44 по местному времени. Как уже сообщалось, за рулем «Фольксвагена» находился 51-летний калининградец.

Пострадавшие 40-летняя женщина с 4-летней дочерью были срочно госпитализированы. В больнице у женщины диагностировали перлом обеих ног, перелом бедра у ребенка и сотрясение головного мозга у обеих пострадавших. В настоящее время пациенты помещены в отделение реанимации. Состояние их оценивается как тяжелое.

В Калининграде сбили мать с ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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