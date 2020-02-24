2020-02-24T20:23:13+03:00
Дом. Семья

На Куршской косе отметили День тюленя

...И открыли интересный арт-объект - "Морсвин"
Ольга Гончарова
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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22 февраля на Куршской косе в честь Дня тюленя прошла экологическая акция, посвященная защите обитателей Балтийского моря.

- Мы хотели отучить людей мусорить. Смотрите, арт-объект «Тюлень» в Королевском бору многие используют как урну, заталкивают в него бутылки и обертки, - сказал директор национального парка Анатолий Калина. - И День тюленя мы начали с его очистки, починки, а также сбора мусора с морского побережья. Нам помогали воспитанники центра «Наш дом» и школы Зеленоградска, а также экоплощадки «Зеленый Кот».

После уборки состоялась презентация арт-объекта «Морсвин». Его посвятили проблеме исчезновения единственного обитающего в Балтике вида зубатых китов – морской свиньи. Арт-объект появился на Куршской косе благодаря коалиции «Чистая Балтика».

- Этот заказ стал знаковым для нашей семьи. Много лет мы собирали мусор на побережье Балтики и делали из него арт-объекты, уже казалось, что это никому не нужно. И вот получили заказ на изготовление Морсвина! - рассказала автор композиции Евгения Якушкина.

О жизни морской свиньи и ее проблемах, гости праздника узнали из лекции кандидата биологических наук Дмитрия Булгакова, о других морских млекопитающих Балтики рассказали сотрудники нацпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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