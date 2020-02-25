В Гвардейске сгорел «Opel», в Гурьевском районе – «Hyundai»

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:01:32+03:00

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В ночь на вторник 25 февраля пожарные по тревоге выезжали в поселок Поддубное Гурьевского района. В 00:43 поступило сообщение о горящей машине на улице Лесной. Там выгорел автомобиль «Hyundai Santa Fe».

Кроме того, как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, несколькими часами ранее автомобиль сгорел в Гвардейске. На улице Восточной огонь уничтожил «Opel Ascona». О пострадавших не сообщается.

Причину пожара предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU