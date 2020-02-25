Суд в Калининграде освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
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Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера. Об этом сообщает «РИА Новости».
В 2017 году Замоскворецкий суд признал Реймера виновным в мошенничестве в особо крупном размере — хищении 2,7 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов для ведомства.
В результате Александра Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Его также лишили звания генерал-полковника внутренней службы и наград.
ИСТОЧНИК KP.RU