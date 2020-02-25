Из Зеленоградска в Калининград запускают «деловой экспресс»

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:22:44+03:00

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Со 2 марта запускается движение утреннего пригородного поезда, который будет с минимальным количеством остановок доставлять пассажиров из Зеленоградска в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отправление из Зеленоградска – в 8:15 электропоездом «Ласточка», прибытие в Калининград на Северный вокзал – 8:35, на Южный вокзал – в 8:44.

Стоимость билета от Зеленоградска до Северного вокзала составит 62 рубля, до Южного вокзала – 70 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU