Из Зеленоградска в Калининград запускают «деловой экспресс»
Поезд будет совершать минимальное количество остановок
.Фото: Виктор Буздин
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Со 2 марта запускается движение утреннего пригородного поезда, который будет с минимальным количеством остановок доставлять пассажиров из Зеленоградска в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отправление из Зеленоградска – в 8:15 электропоездом «Ласточка», прибытие в Калининград на Северный вокзал – 8:35, на Южный вокзал – в 8:44.
Стоимость билета от Зеленоградска до Северного вокзала составит 62 рубля, до Южного вокзала – 70 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU