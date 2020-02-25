В Краснознаменске мужчина вымогал деньги у 8-летней девочки

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:28:31+03:00

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В Краснознаменске по подозрению в вымогательстве задержали 28-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный мужчина требовал деньги у ее 8-летней дочери. Инцидент произошел, когда девочка возвращалась из школы домой.

«На улице к ней подошел неизвестный мужчина и стал требовать отдать ему все денежные средства, угрожая побоями. Испугавшись, ребенок сообщила, что у нее нет денег и убежала. Полицейские узнали у школьницы приметы злоумышленника и вскоре задержали его», - отметили в пресс-службе УМВД.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. На него завели уголовное дело по статье «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU