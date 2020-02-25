В Краснознаменске мужчина вымогал деньги у 8-летней девочки
В Краснознаменске по подозрению в вымогательстве задержали 28-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный мужчина требовал деньги у ее 8-летней дочери. Инцидент произошел, когда девочка возвращалась из школы домой.
«На улице к ней подошел неизвестный мужчина и стал требовать отдать ему все денежные средства, угрожая побоями. Испугавшись, ребенок сообщила, что у нее нет денег и убежала. Полицейские узнали у школьницы приметы злоумышленника и вскоре задержали его», - отметили в пресс-службе УМВД.
Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. На него завели уголовное дело по статье «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU