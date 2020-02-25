В Калининграде дерево упало в окно жилого дома
Происшествие случилось в доме №39 на улице Разина
Происшествие на улице РазинаФото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде на улице Разина во вторник 25 февраля дерево упало в окно жилого дома №39. Жительница пострадавшей квартиры Наталья обратилась в свой ЖЭК, и ждала сотрудников, стоя на улице.
- Это случилось примерно 6 часов утра, - сообщила Наталья «Комсомолке». – Стекло почему-то не разбилось, но раму выдавило. Хорошо, что дети не успели в школу пойти – могло запросто придавить.
Уже появилась версия, что корневая система упавшей липы могла сгнить после проведения коммунальщиками обрезки веток.
ИСТОЧНИК KP.RU