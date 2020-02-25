В Калининграде сбили 16-летнего велосипедиста

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:56:29+03:00

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В Калининграде в понедельник, 24 февраля, сбили велосипедиста. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 14:40 на улице Федора Воейкова. 23-летний водитель «Фольксвагена» сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате наезда 16-летний велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU