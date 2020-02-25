На балтийской трассе под колеса автомобиля попала 61-летняя женщина
Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник вечером на автодороге Калининград-Балтийск сбили пешехода-нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на 30-м километре трассы в 20:15. 63-летний водитель «Исузу» сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги на неосвещенном участке вне пешеходного перехода. Более того, на женщине не было световозвращающих элементов, что не позволило своевременно заметить ее.
В результате наезда 61-летняя пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU