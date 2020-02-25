25 Февр. 2020 2020-02-25T12:16:35+03:00

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На польской границе задержали двух калининградцев с поддельными «зелеными картами». Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Оба случая произошли в пункте пропуска в Гжехотках. Первой попалась 22-летняя водитель «Ниссана». Женщина предъявила литовскую страховку, однако сотрудник польской погранслужбы довольно быстро установил, что документ поддельный.

На следующий день с поддельной страховкой был остановлен 43-летний водитель БМВ.

Фальшивые страховки были изъяты, калининградцам пришлось купить новые, чтобы продолжить поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU