На польской границе задержали двух калининградцев с поддельными «зелеными картами»
На польской границе задержали двух калининградцев с поддельными «зелеными картами». Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Оба случая произошли в пункте пропуска в Гжехотках. Первой попалась 22-летняя водитель «Ниссана». Женщина предъявила литовскую страховку, однако сотрудник польской погранслужбы довольно быстро установил, что документ поддельный.
На следующий день с поддельной страховкой был остановлен 43-летний водитель БМВ.
Фальшивые страховки были изъяты, калининградцам пришлось купить новые, чтобы продолжить поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU