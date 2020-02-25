25 Февр. 2020 2020-02-25T12:33:50+03:00

Субсидируемые авиабилеты могут приобрести все граждане без исключения

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Калининград и Самару связало прямое авиасообщение. Первый рейс аэропорт «Храброво» принял в понедельник, 24 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Полеты в рамках осенне-зимнего расписания рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам. Время вылета из Самары – 10:20, прилет в Калининград – 11:05. Время вылета из Калининграда – 12:05, прилет в Самару – 16:50. На март запланированы рейсы: 6, 13, 20, 23 и 27 числа.

В период весенне-летнего расписания планируется выполнение рейсов с частотой два раза в неделю по субботам и понедельникам.

В пресс-службе правительства добавили, что на эти рейсы предусмотрены субсидии, поэтому авиабилеты могут приобрести все граждане без исключения.

ИСТОЧНИК KP.RU