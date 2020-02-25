В Калининградской области за 4 дня задержали 40 пьяных водителей

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:43:34+03:00

Один из задержанных водителей попался на повторном пьяном вождении

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С 21 по 24 февраля в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 40 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из задержанных водителей попался на повторном пьяном вождении. Теперь ему грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону:8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU