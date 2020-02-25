В Калининградской области за 4 дня задержали 40 пьяных водителей
Один из задержанных водителей попался на повторном пьяном вождении
.Фото: Александр Подгорчук
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С 21 по 24 февраля в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 40 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Один из задержанных водителей попался на повторном пьяном вождении. Теперь ему грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону:8(4012)552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU