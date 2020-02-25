В Калининграде из-за карантина по ОРВИ закрыты две школы

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:48:56+03:00

Также на вынужденные каникулы отправились учащиеся 34 классов в 13 школах города

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В Калининграде по состоянию на вторник, 25 февраля, из-за карантина по ОРВИ полностью приостановлены занятия в двух школах - №17 и №56 (второй корпус). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также на вынужденные каникулы отправились учащиеся 34 классов в 13 школах города (№№ 4, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 38, 47, 53; гимназия № 40).

Кроме того, закрыто 12 групп в восьми учреждениях дошкольного образования областного центра. Полностью закрыт детский сад № 40 (7 групп).

Напомним, что в прошлую пятницу не учились 3 школы и 78 классов в 21 образовательном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU