2020-02-25T12:48:56+03:00
Общество

В Калининграде из-за карантина по ОРВИ закрыты две школы

Также на вынужденные каникулы отправились учащиеся 34 классов в 13 школах города
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде по состоянию на вторник, 25 февраля, из-за карантина по ОРВИ полностью приостановлены занятия в двух школах - №17 и №56 (второй корпус). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также на вынужденные каникулы отправились учащиеся 34 классов в 13 школах города (№№ 4, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 38, 47, 53; гимназия № 40).

Кроме того, закрыто 12 групп в восьми учреждениях дошкольного образования областного центра. Полностью закрыт детский сад № 40 (7 групп).

Напомним, что в прошлую пятницу не учились 3 школы и 78 классов в 21 образовательном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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