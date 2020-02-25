2020-02-25T13:00:09+03:00
Общество

Стали известны места размещения фоторадаров на этой неделе

Виктор Сергеев
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..Фото: Безопасный город
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«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области на этой неделе.

С 25 февраля по 2 марта передвижных фоторадары будут установлены:

1. На 53 километре автодороги «КалининградЧерняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. На 28 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

5. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

6. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

7. На 22 километре автодороги «Калининград – Долгоруково».

8. Калининград, ул. Старшины Дадаева, д. 29.

9. Пос. Переславское, на 20 ком автодороги «Романово-Калининград.

10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво». В ведомстве напоминают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации, не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены постановлений о наложении административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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