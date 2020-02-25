2020-02-25T13:25:24+03:00
Общество

Прокуратура: Строители онкоцентра в Калининграде пытались вывести со счета 107 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На руководителей подрядчика строительства онкологического центра в КалининградеООО «АрТель» завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, на расчетном счете ООО «АрТель» находились 107 млн. руб., перечисленные заказчиком для строительства онкоцентра.

«Руководством ООО «АрТель» была предпринята попытка вывода этих денежных средств на счета аффилированных лиц, не связанных со строительством. Суд наложил арест на счет», - отметили в областной прокуратуре. Материалы проверки были направлены в следственную часть УМВД, где и возбудили уголовное дело.

Напомним, компания «АрТель» из подмосковного города Реутов осенью 2018 года победила на аукционе по выбору подрядчика строительства онкоцентра за 4,2 млн рублей. В конце 2019 года региональные власти расторгли контракт на строительство, так как подрядчик слишком медленно строил объект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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