Калининградец до смерти избил знакомого и вынес тело на улицу

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:53:22+03:00

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В Багратионовске осудили жителя Мамоново, который до смерти избил знакомого, а затем пытался скрыть следы преступления. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в одной из квартир на ул. Чехова в Мамоново. 45-летний мужчина жестоко избил собутыльника, который от полученных травм скончался на месте происшествия. После этого он вынес тело на улицу.

На суде он полностью признал вину, и пояснил, что избил знакомого, поскольку тотвел себя агрессивно, нецензурно выражался и оскорблял его и девушку, к которой он испытывал симпатию.

Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU