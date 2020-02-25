2020-02-25T16:22:28+03:00
Общество

Калининградка взыскала с застройщика 4 млн рублей за некачественно построенный дом

Спустя год после вселения по стенам дома пошли трещины, стали деформироваться перекрытия
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В марте 2016 года жительница Калининграда заключила договор с ООО «СтройСипДом39» на строительство сип-панельного двухэтажного жилого дома, оплатив его полную стоимость в размере 1 754 840 рублей. Однако при строительстве дома застройщик допустил ряд существенных неустранимых недостатков, что было подтверждено заключением строительно-технической экспертизы. Так, спустя год после вселения по стенам дома пошли трещины, стали деформироваться перекрытия, произошел перекос дверных проемов и корпусной мебели, а декоративная штукатурка фасада стала осыпаться.

Самое интересное, что на суде застройщик заявил, что на земельном участке было возведено… строение, а не жилой дом.

Ленинградский районный суд взыскал с ООО «СтройСипДом39» убытки в размере 2 849 176 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, штраф – 1 439 588 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 9 545 рублей 88 копеек, а всего – 4 328 309 рублей 88 копеек. Застройщик подал апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В среду в поселке Прибрежный состоится акция «Вместе против рака»
В казино в пос. Куликово семейная пара украла у посетителя портмоне со 100 тыс рублей
Калининградец обиделся на знакомую и разбил ее автомобиль
Организаторы чемпионата Европы по регби поблагодарили «Ростелеком» за отличный интернет на матче в Калининграде
Замглавы Черняховска получил 5 лет «строгача» за взятку
Ольга Любимова о создании культурного кластера в Калининграде: Нельзя говорить, что это праздник только для федералов
Жительниц Калининградской области приглашают на бесплатное обследование в День женского здоровья
Калининградка взыскала с застройщика 4 млн рублей за некачественно построенный дом
Калининградец до смерти избил знакомого и вынес тело на улицу
Прокуратура: Строители онкоцентра в Калининграде пытались вывести со счета 107 млн рублей
Стали известны места размещения фоторадаров на этой неделе
В Калининграде из-за карантина по ОРВИ закрыты две школы
В Калининградской области за 4 дня задержали 40 пьяных водителей
Калининград и Самару связало прямое авиасообщение