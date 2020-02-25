Калининградка взыскала с застройщика 4 млн рублей за некачественно построенный дом

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:22:28+03:00

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В марте 2016 года жительница Калининграда заключила договор с ООО «СтройСипДом39» на строительство сип-панельного двухэтажного жилого дома, оплатив его полную стоимость в размере 1 754 840 рублей. Однако при строительстве дома застройщик допустил ряд существенных неустранимых недостатков, что было подтверждено заключением строительно-технической экспертизы. Так, спустя год после вселения по стенам дома пошли трещины, стали деформироваться перекрытия, произошел перекос дверных проемов и корпусной мебели, а декоративная штукатурка фасада стала осыпаться.

Самое интересное, что на суде застройщик заявил, что на земельном участке было возведено… строение, а не жилой дом.

Ленинградский районный суд взыскал с ООО «СтройСипДом39» убытки в размере 2 849 176 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, штраф – 1 439 588 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 9 545 рублей 88 копеек, а всего – 4 328 309 рублей 88 копеек. Застройщик подал апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU