Жительниц Калининградской области приглашают на бесплатное обследование в День женского здоровья

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:28:52+03:00

Мероприятие будет проходить во всех медицинских организациях области, имеющих в своей структуре женские консультации

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В субботу, 29 февраля, с 9 до 15 часов, в Калининградской области состоится акция «День женского здоровья».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие будет проходить во всех медицинских организациях области, имеющих в своей структуре женские консультации, за исключением центров женского здоровья. Помимо этого, в этом году к акции присоединяется Областной центр специализированных видов медицинской помощи, в котором женщинам предлагается пройти онкоскрининг – исследование кожи на наличие злокачественных новообразований.

Более подробную информацию о видах предлагаемых исследований, приеме пациенток акушерами-гинекологами и консультациях других специалистов можно получить по телефонам лечебных учреждений, в которых пройдет мероприятие, – родильных домов №№ 3 и 4 Калининграда, а также женских консультаций городских и районных больниц и ЦСВМП.

ИСТОЧНИК KP.RU