Ольга Любимова о создании культурного кластера в Калининграде: Нельзя говорить, что это праздник только для федералов

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:54:17+03:00

По словам министра, если Калининграду не хватит своих специалистов для культурного кластера, их будут искать их по всей России

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Во вторник 25 февраля министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова вместе с губернатором Антоном Алихановым приняла участие в заложении камней первых зданий культурного кластера на Октябрьском острове в Калининграде. Также в церемонии участвовали директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Большого театра Владимир Урин.

Когда у Любимовой журналисты спросили, появятся ли в кластере рабочие места для калининградцев, она дала положительный ответ:

- Нельзя говорить, что это праздник только для федералов, - заявила Любимова. - Когда мы говорим о том, что самое главное для нас дети и зрители, то вряд ли мы говорим о том, что всегда невероятно занятые коллективы сотрудников Третьяковской галереи и Большого театра ринутся преподавать, гастролировать и, если мы говорим о Третьяковской галерее, проводить [тут] научную деятельность. Конечно, в первую очередь упор мы делаем на самих детей, которые будут здесь учиться, и зрителей, которые будут сюда приходить. А также на педагогов, которые ищутся тоже в первую очередь из числа жителей Калининграда и ближайших регионов. Если будет кого-то не хватать, то, конечно, будем искать. Задача – дать образование детям, и если каких-то специалистов будет не хватать, мы будем искать их по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU