2020-02-25T16:54:17+03:00
Звезды

Ольга Любимова о создании культурного кластера в Калининграде: Нельзя говорить, что это праздник только для федералов

По словам министра, если Калининграду не хватит своих специалистов для культурного кластера, их будут искать их по всей России
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Ольга Любимова на церемонии по закладке камней культурного кластераОльга Любимова на церемонии по закладке камней культурного кластераФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник 25 февраля министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова вместе с губернатором Антоном Алихановым приняла участие в заложении камней первых зданий культурного кластера на Октябрьском острове в Калининграде. Также в церемонии участвовали директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Большого театра Владимир Урин.

Когда у Любимовой журналисты спросили, появятся ли в кластере рабочие места для калининградцев, она дала положительный ответ:

- Нельзя говорить, что это праздник только для федералов, - заявила Любимова. - Когда мы говорим о том, что самое главное для нас дети и зрители, то вряд ли мы говорим о том, что всегда невероятно занятые коллективы сотрудников Третьяковской галереи и Большого театра ринутся преподавать, гастролировать и, если мы говорим о Третьяковской галерее, проводить [тут] научную деятельность. Конечно, в первую очередь упор мы делаем на самих детей, которые будут здесь учиться, и зрителей, которые будут сюда приходить. А также на педагогов, которые ищутся тоже в первую очередь из числа жителей Калининграда и ближайших регионов. Если будет кого-то не хватать, то, конечно, будем искать. Задача – дать образование детям, и если каких-то специалистов будет не хватать, мы будем искать их по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В среду в поселке Прибрежный состоится акция «Вместе против рака»
В казино в пос. Куликово семейная пара украла у посетителя портмоне со 100 тыс рублей
Калининградец обиделся на знакомую и разбил ее автомобиль
Организаторы чемпионата Европы по регби поблагодарили «Ростелеком» за отличный интернет на матче в Калининграде
Замглавы Черняховска получил 5 лет «строгача» за взятку
Ольга Любимова о создании культурного кластера в Калининграде: Нельзя говорить, что это праздник только для федералов
Жительниц Калининградской области приглашают на бесплатное обследование в День женского здоровья
Калининградка взыскала с застройщика 4 млн рублей за некачественно построенный дом
Калининградец до смерти избил знакомого и вынес тело на улицу
Прокуратура: Строители онкоцентра в Калининграде пытались вывести со счета 107 млн рублей
Стали известны места размещения фоторадаров на этой неделе
В Калининграде из-за карантина по ОРВИ закрыты две школы
В Калининградской области за 4 дня задержали 40 пьяных водителей
Калининград и Самару связало прямое авиасообщение