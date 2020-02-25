Замглавы Черняховска получил 5 лет «строгача» за взятку

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:20:04+03:00

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В Черняховске вынесен обвинительный приговор первому заместителю главы администрации по факту получения крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

26 февраля 2019 года Александр Казимирский получил 1,8 млн рублей от директора одной из строительных компаний, которая занималась благоустройством в Черняховске. За эти деньги чиновник должен был способствовать подписанию актов выполненных работ. Сразу после получения денег его задержали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД.

Суд приговорил Казимирского к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 3,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU