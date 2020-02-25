Организаторы чемпионата Европы по регби поблагодарили «Ростелеком» за отличный интернет на матче в Калининграде

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:26:05+03:00

Матч континентального уровня по регби-15 среди мужских сборных России и Португалии состоялся в самом западном регионе страны впервые.

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Поддержать нашу команду на трибуны стадиона «Калининград» пришли более 11 тысяч зрителей. Встреча завершилась победой россиян — первой в текущем чемпионате Rugby Europe.

Организаторы чемпионата Европы высоко оценили качество связи на стадионе «Калининград». Специалисты «Ростелекома» организовали высокоскоростной канал передачи данных для интернет-трансляции турнира на официальном сайте Федерации регби Европы (Rugby Europe) и в официальных аккаунтах Федерации регби России в социальных сетях, где матч посмотрели свыше 100 тысяч пользователей. Также для удобства представителей CМИ на стадионе была развернута зона Wi-Fi.

- Благодарим наших давних соратников из компании «Ростелеком» за предоставленный интернет, он соответствовал всем заявленным требованиям европейской и национальной федераций регби. Представители СМИ и организаторы отметили высокое качество связи, столь необходимой для их непосредственной оперативной деятельности на состязаниях подобного уровня, - рассказал заместитель министра спорта Калининградской области Евгений Скачков.

Калининградский филиал ПАО «Ростелеком» с 2014 года шефствует над отделением регби областной спортшколы по игровым видам спорта

- Когда мы только начинали этот путь, то и подумать не могли, что Калининград сможет принимать матчи такого уровня. Это стало возможным благодаря созданной инфраструктуре во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, - сказал директор филиала Алексей Семенов. - И, конечно, гордость и восторг вызывает то, что в сборной России по регби играет представитель нашего региона!

ИСТОЧНИК KP.RU