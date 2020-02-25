Калининградец обиделся на знакомую и разбил ее автомобиль
В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который повредил чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Инцидент произошел на улице Борзова. Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение, что в одном из дворов неизвестный мужчина повредил машину. Прибыв на место, росгвардейцы увидели похожего мужчину и задержали его.
Как оказалось, 42-летний горожанин на фоне ссоры со своей знакомой умышленно нанес повреждение ее автомобилю. Сумма нанесенного ущерба превышает 50 тысяч рублей.
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU