2020-02-25T17:44:11+03:00
Общество

Калининградец обиделся на знакомую и разбил ее автомобиль

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства
Виктор Сергеев
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который повредил чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Инцидент произошел на улице Борзова. Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение, что в одном из дворов неизвестный мужчина повредил машину. Прибыв на место, росгвардейцы увидели похожего мужчину и задержали его.

Как оказалось, 42-летний горожанин на фоне ссоры со своей знакомой умышленно нанес повреждение ее автомобилю. Сумма нанесенного ущерба превышает 50 тысяч рублей.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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