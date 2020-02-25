В казино в пос. Куликово семейная пара украла у посетителя портмоне со 100 тыс рублей
Полиция раскрыла кражу кошелька со 100 тыс рублей у посетителя казино в поселке Куликово. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратился 46-летний мужчина, который заявил о пропаже кошелька. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли видео с камер видеонаблюдения, опросили персонал заведения и установили личности подозреваемых. Ими оказались 43-летний житель Калининграда и его 38-летняя супруга.
Поданному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ворам грозит до 5 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU