В казино в пос. Куликово семейная пара украла у посетителя портмоне со 100 тыс рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:04:18+03:00

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Полиция раскрыла кражу кошелька со 100 тыс рублей у посетителя казино в поселке Куликово. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 46-летний мужчина, который заявил о пропаже кошелька. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли видео с камер видеонаблюдения, опросили персонал заведения и установили личности подозреваемых. Ими оказались 43-летний житель Калининграда и его 38-летняя супруга.

Поданному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ворам грозит до 5 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU