2020-02-25T18:19:31+03:00
Общество

В среду в поселке Прибрежный состоится акция «Вместе против рака»

В рамках онкоскрининга можно будет сдать мазки на цитологию и кал на скрытую кровь
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В среду, 26 февраля, в поселке Прибрежный состоится акция «Вместе против рака» в рамках работы двух передвижных медицинских комплексов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В этот день все желающие смогут пройти обследование у врачей – офтальмолога, терапевта, акушера-гинеколога (УЗИ органов малого таза), сделать УЗИ органов брюшной полости и почек, ЭКГ, маммографию, флюорографию. В рамках онкоскрининга можно будет сдать мазки на цитологию и кал на скрытую кровь.

У специалистов центра медицинской профилактики все желающие смогут получить консультации врача-диетолога, медицинского психолога, терапевта, измерить артериальное давление, измерить уровень глюкозы и холестерина в крови, сделать антропометрию.

Место проведения акции – отделение первичной медико-санитарной помощи Центральной городской клинической больницы № 3 (пос. Прибрежный, ул. Заводская, 29-а). Время – с 10 до 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде на неделю закрывается проезд по ул. Тихорецкой
В среду в поселке Прибрежный состоится акция «Вместе против рака»
В казино в пос. Куликово семейная пара украла у посетителя портмоне со 100 тыс рублей
Калининградец обиделся на знакомую и разбил ее автомобиль
Организаторы чемпионата Европы по регби поблагодарили «Ростелеком» за отличный интернет на матче в Калининграде
Замглавы Черняховска получил 5 лет «строгача» за взятку
Ольга Любимова о создании культурного кластера в Калининграде: Нельзя говорить, что это праздник только для федералов
Жительниц Калининградской области приглашают на бесплатное обследование в День женского здоровья
Калининградка взыскала с застройщика 4 млн рублей за некачественно построенный дом
Калининградец до смерти избил знакомого и вынес тело на улицу
Прокуратура: Строители онкоцентра в Калининграде пытались вывести со счета 107 млн рублей
Стали известны места размещения фоторадаров на этой неделе
В Калининграде из-за карантина по ОРВИ закрыты две школы
В Калининградской области за 4 дня задержали 40 пьяных водителей
Калининград и Самару связало прямое авиасообщение