В среду в поселке Прибрежный состоится акция «Вместе против рака»

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:19:31+03:00

В рамках онкоскрининга можно будет сдать мазки на цитологию и кал на скрытую кровь

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В среду, 26 февраля, в поселке Прибрежный состоится акция «Вместе против рака» в рамках работы двух передвижных медицинских комплексов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В этот день все желающие смогут пройти обследование у врачей – офтальмолога, терапевта, акушера-гинеколога (УЗИ органов малого таза), сделать УЗИ органов брюшной полости и почек, ЭКГ, маммографию, флюорографию. В рамках онкоскрининга можно будет сдать мазки на цитологию и кал на скрытую кровь.

У специалистов центра медицинской профилактики все желающие смогут получить консультации врача-диетолога, медицинского психолога, терапевта, измерить артериальное давление, измерить уровень глюкозы и холестерина в крови, сделать антропометрию.

Место проведения акции – отделение первичной медико-санитарной помощи Центральной городской клинической больницы № 3 (пос. Прибрежный, ул. Заводская, 29-а). Время – с 10 до 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU