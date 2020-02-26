На ул. Челнокова в Калининграде произошел пожар в пиццерии
.Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник вечером произошел пожар в пиццерии на улице Челнокова в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 23.36. В помещении кухни пиццерии, которая находится на втором этаже многоэтажного дома, произошло загорание масла во фритюре на площади 0,5 кв.м.
Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части СПСЧ.
ИСТОЧНИК KP.RU