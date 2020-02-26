В Светлогорске выступили более двухсот артистов Большого театра

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:40:50+03:00

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Во вторник, 25 февраля, в театре эстрады «Янтарь-холл» состоялся концерт труппы Большого театра. На гастроли в Светлогорск приехали оркестр, хор, солисты оперы и балет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В первом отделении концерта прозвучали арии, дуэты, хоры и инструментальные фрагменты известных опер Жоржа Бизе, Петра Чайковского, Джузеппе Верди, Александра Бородина, Сергея Рахманинова, Жака Оффенбаха, Николая Римского-Корсакова, Джакомо Пуччини. Публика «Янтарь-холла» познакомилась с теми, кто составляет сегодня вокальную славу Большого театра - Анной Аглатовой, Эльчином Азизовым, Агундой Кулаевой, Юлией Мазуровой и другими солистами. Хор и оркестр исполнили потрясающий по силе и мощи фрагмент оперы Александра Бородина «Князь Игорь» – «Половецкие пляски», контрапунктом которому стал знаменитый хор Va pensiero из оперы Джузеппе Верди «Набукко». За дирижёрским пультом находился маэстро Павел Клиничев.

Второе отделение концерта полностью было посвящено балету. Для концерта в Светлогорске руководитель балета прославленного театра Махар Вазиев отобрал репертуар, состоящий из шедевров классической хореографии – па де де, адажио, сцены из знаменитых спектаклей, таких как «Спящая красавица», «Спартак», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта». Венчало выступление грандиозное гранд-па из балета « Дон Кихот».

ИСТОЧНИК KP.RU