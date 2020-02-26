2020-02-26T10:45:49+03:00
Общество

Калининградка украла карту и потратила 20 тысяч на спиртное

Любительнице выпить за чужой счет грозит до пяти лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу 20 тысяч рублей с карты местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимая 41-летняя жительница поселка Малое Борисово при расставании со своим сожителем прихватила его банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Все находившиеся на счете деньги – 20 тысяч рублей, она потратила на покупку спиртного.

Злоумышленницу задержали, на нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Любительнице выпить за чужой счет грозит до пяти лет лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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