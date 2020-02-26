Калининград возглавил мировой рейтинг "новых направлений" для путешественников

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:12:20+03:00

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Туристический сервис TripAdvisor, опираясь на отзывы пользователей, составил рейтинг "новых пунктов назначения" для путешественников. Калининград, как сообщает издание Country Scanner, возглавил Топ-25. Отмечается, что главным фактором, который поспособствовал росту популярности Калининграда стал облегченный процесс получения электронной визы.

"В Калининграде путешественники могут насладиться достопримечательностями красивого города, который сочетает в себе культуру и архитектуру Восточной Европы и России. Подобных объектов нет больше нигде", - сообщается в исследовании TripAdvisor.

Второе место в рейтинге занял город Саранда в Албании, на третьем - ливанский Бейрут. В Топ-5 также египетский Луксор и греческая Наусса.

ИСТОЧНИК KP.RU