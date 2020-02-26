В Калининграде возобновились занятия в школе №17

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:18:11+03:00

Сейчас на вынужденных каникулах из-за карантина по ОРВИ находятся учащиеся 39 классов

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В Калининграде по состоянию на среду, 26 февраля, полностью приостановлена работа школы №56. Накануне занятий не было также в школе №17.

Сейчас на вынужденных каникулах из-за карантина по ОРВИ находятся учащиеся 39 классов в 12 школах города (№№ 4, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 38, 47, 53; гимназия № 40).

Кроме того, закрыто 19 групп в 13 детских садах. Полностью закрыт детский сад № 40, это семь групп.

В работающих школах и детсадах проводится почасовой мониторинг на выявление заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU