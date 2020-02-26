2020-02-26T11:25:23+03:00
Происшествия

В Краснознаменске судят водителя за пьяное ДТП с двумя погибшими

Авария произошла 17 февраля 2019 года на автодороге Краснознаменск-Победино
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Краснознаменском районном суде начинается рассмотрение уголовного дела по факту ДТП в котором погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Авария произошла 17 февраля 2019 года на автодороге Краснознаменск-Победино. По версии следствия, пьяный 36-летний водитель «Фольксвагена» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП двое пассажиров от полученных ранений скончались на месте происшествия, водитель остался жив. На него завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящемся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Судебное заседание назначено на 3 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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