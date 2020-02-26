Снимать кино в Калининграде станет еще выгоднее

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:26:45+03:00

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На открытии Балтийского культурного форума в Светлогорске губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил что поддержка кинематографистов, которые выберут местом съемок самый западный российский регион, расширится. Об этом сообщило агентство ТАСС.

- Система 20% компенсации (рибейтов) останется, - сказал Алиханов. - Но мы хотим дополнительно, чтобы в том числе и в Калининграде появились еще активности. Например, если всероссийская премьера фильма будет проходить в Калининграде с участием актеров, режиссера, продюсеров, то это дополнительно какой-то процент прибыли. Есть дополнительные бонусы, если на фестивалях международных участвовать, показывать контент, который здесь будет создаваться, если он попадает в ротацию первого мультиплекса телевизионного, если идет широко в кинотеатрах.

По словам губернатора, в 2019 году кинокомпаниям было выплачено около 400 млн рублей рибейтов.

ИСТОЧНИК KP.RU