В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:30:59+03:00

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В Калининграде в среду, 26 февраля, в течение дня не будет электричества в домах на 17-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Каштановая аллея 158-164, ул. Чекистов 113-135.

До 18 часов электричество отключено на ул. Литовский Вал 47-55, ул. 9 Апреля 2-18, ул. Фрунзе 26-44, ул. Кирпичная 7-9, ул. Дзержинского 198-216, пр-т Победы 40, 40/1, 40а, 42-42д, 50, ул. Бассейная 3, 4, ул. Кутузова 39, ул. Лесопарковая 1-7, 17-23, 4а, пер. Лесопарковый 2-10, 5-7, 27а, ул. Энгельса 7а, ул. Брамса 19-23 К1, 22 (проф. лицей №22), ул. Генделя 5, ул. Кронштадтская 10-12, ул. Носова 2-16.

Холодное водоснабжение до 14 часов приостановлено на ул. Автомобильная 4-12, ул. Батальная 24. До 16 часов воды не будет на ул. Радищева 108-110, 115, ул. Станочная 10-12, пр-т Победы 95-99, до 17 часов - на ул. Интернациональная 52-62, 66-74, ул. Н. Карамзина 15, 33, 37, 41-47, ул. О. Кошевого 82-88.

ИСТОЧНИК KP.RU