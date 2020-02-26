Польша попала в число стран, безопасных для путешествий во время эпидемии коронавируса

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:35:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Британский эксперт Ники Кельвин, контент-директор журнала о путешествиях The Points Guy UK, составил список стран, наиболее безопасных для туристических поездок в время эпидемии коронавируса. Как сообщает "Клопс.Ru" со ссылкой на британское издание Express, в список попали в числе прочих польские города.

В частности, эксперт рекомендует к поседению Краков и Вроцлав. Кроме того, в списке Кельвина - венгерские Будапешт и Этьек, а также турецкие Стамбул, Измир и Сельчук. В список стран кроме Польши, Венгрии и Турции входят Мексика и Барбадос.

При этом эксперт предупреждает, что необходимо соблюдать меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU