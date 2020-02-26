2020-02-26T11:35:52+03:00
Туризм

Польша попала в число стран, безопасных для путешествий во время эпидемии коронавируса

Рейтинг составил британский эксперт
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Британский эксперт Ники Кельвин, контент-директор журнала о путешествиях The Points Guy UK, составил список стран, наиболее безопасных для туристических поездок в время эпидемии коронавируса. Как сообщает "Клопс.Ru" со ссылкой на британское издание Express, в список попали в числе прочих польские города.

В частности, эксперт рекомендует к поседению Краков и Вроцлав. Кроме того, в списке Кельвина - венгерские Будапешт и Этьек, а также турецкие Стамбул, Измир и Сельчук. В список стран кроме Польши, Венгрии и Турции входят Мексика и Барбадос.

При этом эксперт предупреждает, что необходимо соблюдать меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Километровую дорогу между Калининградом и Гурьевском будут строить полтора года
КЖД назначает дополнительный вечерний поезд в Пионерский
Польша попала в число стран, безопасных для путешествий во время эпидемии коронавируса
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды
Снимать кино в Калининграде станет еще выгоднее
В Краснознаменске судят водителя за пьяное ДТП с двумя погибшими
В Калининграде возобновились занятия в школе №17
Калининград возглавил мировой рейтинг "новых направлений" для путешественников
Калининградка украла карту и потратила 20 тысяч на спиртное
В Светлогорске выступили более двухсот артистов Большого театра
На ул. Челнокова в Калининграде произошел пожар в пиццерии
В Калининграде на неделю закрывается проезд по ул. Тихорецкой
В среду в поселке Прибрежный состоится акция «Вместе против рака»
В казино в пос. Куликово семейная пара украла у посетителя портмоне со 100 тыс рублей
Калининградец обиделся на знакомую и разбил ее автомобиль
Организаторы чемпионата Европы по регби поблагодарили «Ростелеком» за отличный интернет на матче в Калининграде
Замглавы Черняховска получил 5 лет «строгача» за взятку
Ольга Любимова о создании культурного кластера в Калининграде: Нельзя говорить, что это праздник только для федералов
Жительниц Калининградской области приглашают на бесплатное обследование в День женского здоровья
Калининградка взыскала с застройщика 4 млн рублей за некачественно построенный дом
Калининградец до смерти избил знакомого и вынес тело на улицу
Прокуратура: Строители онкоцентра в Калининграде пытались вывести со счета 107 млн рублей
Стали известны места размещения фоторадаров на этой неделе
В Калининграде из-за карантина по ОРВИ закрыты две школы
В Калининградской области за 4 дня задержали 40 пьяных водителей
Калининград и Самару связало прямое авиасообщение